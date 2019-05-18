Galatasaray'dan 19 Mayıs için 50 bin Türk bayrağı!
Galatasaray'ın yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla 50 bin adet Türk bayrağı dağıtılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla sarı-kırmızılı taraftarlara 50 bin adet Türk bayrağı dağıtılacağı belirtildi.
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