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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan 18. şampiyonluğa geçici çözüm

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Galatasaray'dan 18. şampiyonluğa geçici çözüm

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürürken; takım otobüsünde de geçici bir çözüm bulundu.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray Türkiye Kupası Finali'nde küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor ile karşılaştı.

Sezonu çifte kupa ile kapatmak isteyen Galatasaray rakibini yenerek Türkiye Kupası'nı müzeye götürmeyi başardı. Fatih Terim'in öğrencileri mücadelede 1-0 geriye düşmelerine rağmen 3-1'lik üstünlükle kupaya uzanmayı başaran taraf oldu.

Galatasaray, Akhisarspor'u 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürdü. Takım otobüsünde şampiyonluk kupaları ve sayıları yazılırken; Sivas'taki zafer sonrası geçici bir çözüm bulundu. Takım otobüsü üzerinde yer alan Türkiye Kupası'nın altındaki 17 sayısının üzeri spreyle düzeltildi ve 18 yazıldı.

İlk kupa geldi; en büyüğü için her şey hazır
İlk kupa geldi; en büyüğü için her şey hazır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması...

"İlkini aldık şimdi sıra ikinci kupada"Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götüren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, kupanın birini aldıklarını, ikinci kupayı almamaları için de hiçbir neden bulunmadığını söyledi.
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Galatasaraydan 18. şampiyonluğa geçici çözüm

 

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