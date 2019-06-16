Galatasaray'dan 14 milyon euroluk Banega paketi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'dan 14 milyon euroluk Banega paketi!
GeriFutbol Galatasaray'dan 14 milyon euroluk Banega paketi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
16.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan 14 milyon euroluk Banega paketi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'dan 14 milyon euroluk Banega paketi!

Yıldız futbolcu kararını tatil dönüşü verecek.

Bir süredir 31 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya çalışan G.Saray, teklifini netleştirip beklemeye geçti. Banega sarı kırmızılılara olumlu yanıt verirse, hemen kulübü Sevilla ile masaya oturulacak.

BADOU Ndiaye’nin ayrılığı sonrası Galatasaray, Ever Banega’yı kadrosuna katmak için girişimlerini yoğunlaştırdı. Sevilla Kulübü’ne 5 milyon Euro teklif eden Galatasaray, Arjantinli yıldıza da 1 yılı opsiyonlu 3 senelik kontrat önerdi. Sarı kırmızılılar, 3 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği Banega’nın vereceği kararı beklemeye geçti. Arjantinli yıldızın tatil dönüşünde transferi için kesin kararını vereceği ifade edildi.

Çok yönlü olduğu için Terim’in birinci tercihi

TEKNİK Direktör Fatih Terim’in, orta sahanın 3 ayrı bölgesinde de görev yapabilen Banega’yı ‘orkestra şefi’ gibi gördüğü, hem de birçok mevkide forma giyebildiği için takımında görmek istediği belirtildi. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a üst düzey katkı sağlaması adına oyunun iki yönünde de etkili, tecrübeli bir isim alınmasını isteyen Terim, Banega’nın transferine göre diğer planlarını belirleyecek. Bu sezon Sevilla forması ile 8 gol 11 asistlik performans sergileyen Banega, transferi halinde Galatasaray’da orta sahanın beyni olacak.

Jimmy Durmaz geliyor Galatasaray...
Jimmy Durmaz geliyor! Galatasaray...

Finansal fair-play’e uymak için kılı kırk yarıyorlar

SARI kırmızılılarda Banega’nın transferi halinde orta sahada alternatif sayısı çoğalacak ve değişik bölgelerde forma giyebilen Arjantinlinin alınması halinde Belhanda’ya iyi teklif gelirse bu da değerlendirmeye alınacak. UEFA’nın finansal fair-play kurallarına ters düşmek istemeyen Galatasaray yönetimi, transferde kılı kırk yararak hareket ettiği için Banega transferi kriterlere son derece uygun görünüyor. Sarı kırmızılılar, diğer transferlerde de önceliği UEFA kurallarına aykırı düşmemeye verecek.

Messi’den büyük övgü!

ARJANTİN Milli Takımı forması da giyen Banega, hücum ve savunma aksiyonlarını çok iyi yapan, oyunu iki yönüyle de etkili oynayabilen bir futbolcu olarak beğeni topluyor. Yıldız futbolcuya en büyük övgülerden biri milli takımdan arkadaş Messi’den gelmişti. Messi, Banega için, “Ever, takım arkadaşlarının işlerini kolaylaştıran ender yıldızlardan biri. Çok ama çok özel bir futbolcu” açıklamasını yapmıştı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Kemer’de özel bir gün
Avrupa'dan genç Türklere akın!
Karius teklifleri reddetti, şampiyonluk için söz verdi
Galatasaray'dan 14 milyon euroluk Banega paketi!