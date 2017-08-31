Galatasaray'daki operasyonu o başlattı! De Jong...

Başkan Özbek o malum hezimetten sonra soyunma odasına girdiğinde yaptığı konuşmadan sonra De Jong, ''Bir takımdan 20 oyuncu gönderemeyeceğinize göre hoca gider'' sözleriyle karşılaşmıştı. Özbek o gün, ''20 oyuncu gider mi gitmez mi ben göstereceğim'' diyerek operasyonun kararını almıştı.

Herkes Galatasaray’a hayran Igor Tudor ise ''yeterli'' bulmuyor... Hırvat teknik adam, Sivasspor maçından sonra verilen arada Başkan Dursun Özbek’le bir araya geldi. Özbek, ''takım için teşekkür'' ederken Tudor ise, ''daha istediğim takım olmadı. Son eksikler de tamamlansın o zaman gaza basacağız. Milli maç arasında vitesi 4’e alacağım'' ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Galatasaray’ı 24 saat paniği sardı... Igor Tudor’un kadroda düşünmediği Nigel De Jong, Ryan Donk ile yurt dışında oynamak isteyen Sinan Gümüş’ün transferleri yarın bitmezse sıkıntı büyük olacak.

2.5 milyon Euro alan De Jong, 1.5 milyon Euro alan Donk, 875 bin Euro alan Sinan için ancak yurt içinden talip beklenecek.

Özellikle Donk’u isteyen ve parasını Galatasaray’ın ödemesini bekleyen kulüplerin önü açılacak. (Fotospor)