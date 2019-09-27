Galatasaray'daki hack gerçeği ortaya çıktı! Babel...
Galatasaray Kulübü resmi Instagram hesabı, hikaye paylaştı. Sarı-Kırmızılı kulüp paylaştığı hikayede hesabın hacklendiğini takipçilerine duyurmuştu.
Sarı-Kırmızılı ekibin Instagram hikayesinden "Hesabımız hacklendi" yazısı paylaşılmıştı.
Kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. Galatasaray'dan esprili bir paylaşım geldi. Sarı-Kırmızılı ekibin sosyal medya hesabını yıldız futbolcusu Babel ele geçirdi. Kulübün resmi Instgram hesabını kısa süreliğine Babel'in yönettiği ortaya çıktı.
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