Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Yunus Akgün fırtınası
GeriFutbol Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
07.11.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası

Galatasaray U19 takımının Real Madrid'i 4-2 yendiği maçta Yunus Akgün fırtınası esti. 1 gol 2 asistle maça damga vuran 19 yaşındaki oyuncu Fatih Terim'e adeta mesaj gönderdi.

Galatasaray'da geçen sezon Ozan Kabak ile birlikte parlayan yıldızlardan olan Yunus Akgün U19 takımı ile gösterdiği performansla yeniden A Takım'a göz kırpıyor.

A Takım ile idmanlara çıkan ancak U19 ile maçlarda mücadele eden Yunus Akgün son haftalarda hem ligde hem de UEFA Gençlik Ligi'ndeki performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Real Madrid ile deplasmanda oynanan ve Galatasaray U19 takımının 4-2 kazandığı maçın kahramanı olan Yunus Akgün 2 asist ve 1 golle maça damga vurdu.

Gazişehir maçına 11'de çıkabilir

U19 Ligi'nde de son 1 ay içinde 3 gol, 4 asistle mücadele eden Yunus Akgün yeniden A Takımla maçlara çıkmayı bekliyor. Fatih Terim'in takımın kötü performansından dolayı bu hafta Yunus Akgün'ü Gazişehir maçında 11'de oynatması bekleniyor.

4 yıllık sözleşme imzalamıştı

Galatasaray alt yapısında yetişen ve 11 yıldır sarı-kırmızılı formayı terleten genç yıldız adayı kısa süre önce sezon sonunda bitecek sözleşmesini 4 yıl daha uzatmıştı. Yunus Akgün'ün sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor.

19
Avrupada en farklı yenilen Türk takımı Beşiktaş sanılıyordu ama...
Avrupa'da en farklı yenilen Türk takımı! Beşiktaş sanılıyordu ama...

Real Madrid'li Toni Kroos'un İstanbul'daki ilk maçta attığı golü hatırlıyoruz...

Galatasarayda Yunus Akgün fırtınası

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle