Galatasaray'da yönetime nazar değdi!
Galatasaray, üst üste gelen sakatlık haberleri ile sarsılırken, sarı kırmızılı kulüp adına yoğun mesai harcayan yönetimin de önemli rahatsızlıklar geçirdiği ortaya çıktı.
Başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın böbreklerindeki iltihaplanma nedeniyle dün önemli bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı.
Boyun fıtığı olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın da hafta başında hastaneye kaldırılıp anjiyo olduğu öğrenildi.
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