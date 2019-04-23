Galatasaray'da yetişti, şimdi takımın yıldızı!
Galatasaray alt yapısından yetişen Berk İsmail Ünsal Sakaryaspor formasıylu bu sezon attığı 12 golle dikkatleri üzerine çekti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a kalmayı haftalar öncesinden garantileyen Sakaryaspor'da Galatasaraylı eski golcü Berk İsmail Ünsal attığı gollerle dikkat çekiyor.
Sezon başında Sakaryaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki golcü futbolcu 27 maçta, 12 gol atarak takımın en golcü ismi olmayı başardı.
1.90 boyundaki Berk, ligin 32. haftasında deplasmanda oynadıkları zorlu Kastamonuspor maçında attığı frikik golü ile takımına bir puanı kazandırmıştı.
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