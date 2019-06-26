Galatasaray'da yerli alarmı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da yerli alarmı!
GeriFutbol Galatasaray'da yerli alarmı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
26.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'da yerli alarmı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da yerli alarmı!

Takımdaki Türk futbolcu sayısının 14'ün altına düşme tehlikesi var.

F.Bahçe’den ayrılan Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar, Bursaspor’dan dün resmen ayrılan Yusuf Erdoğan’la da anlaştı.

G.SARAY’da yerli alarmı verildi... Geride bıraktığımız sezon kadroda yer alan Türk futbolculardan Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Semih Kaya ve Muğdat Çelik ile yollarını ayıran sarı kırmızılılarda, performansları yetersiz görülen Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve Avrupa’ya transferi gündemde olan Yunus Akgün’ün de gitme ihtimali bulunuyor. Üç futbolcu ayrılırsa, takımdaki yerli sayısı TFF’nin belirlediği sınır olan 14’ün altına düşecek. Teknik direktör Fatih Terim bu noktaya dikkat edip, transferde yerlilere ağırlık verdi. F.Bahçe’den
ayrılan Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzalayan G.Saray, Yusuf Erdoğan transferini de bitirdi. Bursaspor’dan parasını alamadığı için dün resmen serbest kalan Yusuf ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

MERT ÇETİN DE GÜNDEMDE

Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz, yıllık ücretini 600 bin Euro seviyesine indirirse alınacak. Halen ABD’de bulunan Selçuk İnan, İstanbul’a dönüşünde imza atacak. Sarı kırmızılılar ayrıca Ahmet ve Ömer’in ayrılma ihtimaline karşılık Gençlerbirliği’nin stoperi Mert Çetin’i gündeme aldı.

YUSUF FORMAYI GiYDi

HALEN askerlik görevini yapan Yusuf Erdoğan, Galatasaray’ın yeni formasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray son dakika transfer haberi! Trezeguet...
Luka Modric Bodrum'a transfer oldu!
Barcelona Fenerbahçeli Sloukas'a talip oldu
Sporun DNA'sı yeniden yazılıyor