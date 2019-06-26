Galatasaray'da yerli alarmı!
Takımdaki Türk futbolcu sayısının 14'ün altına düşme tehlikesi var.
F.Bahçe’den ayrılan Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar, Bursaspor’dan dün resmen ayrılan Yusuf Erdoğan’la da anlaştı.
G.SARAY’da yerli alarmı verildi... Geride bıraktığımız sezon kadroda yer alan Türk futbolculardan Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Semih Kaya ve Muğdat Çelik ile yollarını ayıran sarı kırmızılılarda, performansları yetersiz görülen Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve Avrupa’ya transferi gündemde olan Yunus Akgün’ün de gitme ihtimali bulunuyor. Üç futbolcu ayrılırsa, takımdaki yerli sayısı TFF’nin belirlediği sınır olan 14’ün altına düşecek. Teknik direktör Fatih Terim bu noktaya dikkat edip, transferde yerlilere ağırlık verdi. F.Bahçe’den
ayrılan Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzalayan G.Saray, Yusuf Erdoğan transferini de bitirdi. Bursaspor’dan parasını alamadığı için dün resmen serbest kalan Yusuf ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
MERT ÇETİN DE GÜNDEMDE
Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz, yıllık ücretini 600 bin Euro seviyesine indirirse alınacak. Halen ABD’de bulunan Selçuk İnan, İstanbul’a dönüşünde imza atacak. Sarı kırmızılılar ayrıca Ahmet ve Ömer’in ayrılma ihtimaline karşılık Gençlerbirliği’nin stoperi Mert Çetin’i gündeme aldı.
YUSUF FORMAYI GiYDi
HALEN askerlik görevini yapan Yusuf Erdoğan, Galatasaray’ın yeni formasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
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