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GeriFutbol Galatasaray'da yeni transferler Sekidika ve Saracchi sahaya çıkıyor!
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Haber Giriş: 17.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da yeni transferler Sekidika ve Saracchi sahaya çıkıyor!

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Galatasaray'da yeni transferler Sekidika ve Saracchi sahaya çıkıyor!

Galatasaray'ın yeni transferleri Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika pazar günü ligde Yukatel Denizlispor’a karşı forma giyecek.

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında lisansları çıkarılmadığı için forma giyemeyen ikin oyuncu için pazar günü bu engel ortadan kalkacak.

Teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda iki oyuncu da ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecekler.

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Galatasarayda yeni transferler Sekidika ve Saracchi sahaya çıkıyor

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