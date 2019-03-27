Galatasaray'da yeni sözleşmeler askıda kaldı
Yönetimin idari olarak ibra edilmemesi sonrası Selçuk İnan, Martin Linnes, Sinan Gümüş'ün yeni sözleşme görüşmeleri askıda kaldı.
Sarı-Kırmızılı yönetimin idari olarak ibra edilmemesi sebebiyle başlayan yargı süreci, en çok da yeni kontrat bekleyen oyuncuları etkiledi.
Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Selçuk, Linnes, Sinan Gümüş gibi oyuncuların menacerleri, yönetimle yaptıkları görüşmelerde geri adım atmak zorunda kaldı.
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