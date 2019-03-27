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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
27.03.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Galatasaray'da yeni sözleşmeler askıda kaldı

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Galatasaray'da yeni sözleşmeler askıda kaldı

Yönetimin idari olarak ibra edilmemesi sonrası Selçuk İnan, Martin Linnes, Sinan Gümüş'ün yeni sözleşme görüşmeleri askıda kaldı.

Sarı-Kırmızılı yönetimin idari olarak ibra edilmemesi sebebiyle başlayan yargı süreci, en çok da yeni kontrat bekleyen oyuncuları etkiledi.

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Selçuk, Linnes, Sinan Gümüş gibi oyuncuların menacerleri, yönetimle yaptıkları görüşmelerde geri adım atmak zorunda kaldı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taraftarlara teşekkür etti...

"Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum"Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Erkekler CEV Kupası'nda ikinci olan sarı-kırmızılı voleybol takımını tebrik etti. Cengiz yaptığı açıklamada, "Galatasaray ilk defa Avrupa'da final oynadı. Çocukları tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.
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