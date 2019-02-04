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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
04.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray'da yeni slogan: "Hedef 2"

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Galatasaray'da yeni slogan: "Hedef 2"

Alanyaspor deplasmanından 1 puanla dönerek lider Medipol Başakşehir’in 8 puan gerisine düşen G.Saray’da yönetim ve teknik heyet, futbolcuların ve taraftarların şampiyonluğa olan inancını kaybetmemesi için harekete geçti.

Tişört Camiayı kenetleyecek yeni bir slogan arayışına giren sarı kırmızılılar, hem ligdeki 22. şampiyonluğu hem de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu sembolize eden ‘hedef 2’de karar kıldı. 14 Şubat’ta Benfica ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi, üzerinde ‘hedef 2’ ibaresi yer alan tişört, atkı vs. ürünler hazırlanarak GS Store’larda satışa sunulacak. Galatasaray camiası geçen yıl ‘konsantrasyon’ ve ‘hedef 21’ sloganlarıyla kenetlenip ligde 21. zaferini elde etmişti.

MARCAO İÇİN ÖZEL TEBRİK

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında şampiyonluk yolunda çok değerli 2 puan bırakan Galatasaray’da, futboluyla beğeni toplayan nadir oyunculardan biri yeni transfer Marcao idi. Geçtiğimiz ocak ayında Portekiz’in Chaves takımından alınan ve 4 milyon Euro’luk bonservis bedeli tartışma konusu olan Brezilyalı stoper, sarı kırmızılı formayı giydiği üçüncü maçta da teknik direktör Fatih Terim’den tam not aldı. Teknik heyet, Marcao’yu uzun süre takip edip alınmasını tavsiye eden oyuncu izleme komitesini tebrik etti.

GALATASARAY'DAN TERİM'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim’in babası Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle Adana Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan Talat Terim’in yoğun tedavi sürecinin devam ettiği belirtilerek, “Sayın hocamıza ve Terim ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Talat Terim’e acil şifalar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

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