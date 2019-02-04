Galatasaray'da yeni slogan: "Hedef 2"
Alanyaspor deplasmanından 1 puanla dönerek lider Medipol Başakşehir’in 8 puan gerisine düşen G.Saray’da yönetim ve teknik heyet, futbolcuların ve taraftarların şampiyonluğa olan inancını kaybetmemesi için harekete geçti.
Tişört Camiayı kenetleyecek yeni bir slogan arayışına giren sarı kırmızılılar, hem ligdeki 22. şampiyonluğu hem de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu sembolize eden ‘hedef 2’de karar kıldı. 14 Şubat’ta Benfica ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi, üzerinde ‘hedef 2’ ibaresi yer alan tişört, atkı vs. ürünler hazırlanarak GS Store’larda satışa sunulacak. Galatasaray camiası geçen yıl ‘konsantrasyon’ ve ‘hedef 21’ sloganlarıyla kenetlenip ligde 21. zaferini elde etmişti.
MARCAO İÇİN ÖZEL TEBRİK
Aytemiz Alanyaspor deplasmanında şampiyonluk yolunda çok değerli 2 puan bırakan Galatasaray’da, futboluyla beğeni toplayan nadir oyunculardan biri yeni transfer Marcao idi. Geçtiğimiz ocak ayında Portekiz’in Chaves takımından alınan ve 4 milyon Euro’luk bonservis bedeli tartışma konusu olan Brezilyalı stoper, sarı kırmızılı formayı giydiği üçüncü maçta da teknik direktör Fatih Terim’den tam not aldı. Teknik heyet, Marcao’yu uzun süre takip edip alınmasını tavsiye eden oyuncu izleme komitesini tebrik etti.
GALATASARAY'DAN TERİM'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim’in babası Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle Adana Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan Talat Terim’in yoğun tedavi sürecinin devam ettiği belirtilerek, “Sayın hocamıza ve Terim ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Talat Terim’e acil şifalar dileriz.” ifadelerine yer verildi.
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