Galatasaray'da Yasin Öztekin dönemi sona erdi
Galatasaray'da Yasin Öztekin dönemi kapandı. Adı sık sık zam isteği iddiaları ile gündeme gelen Galatasaraylı Yasin Öztekin ile yollar ayrılıyor.
Sarı kırmızılı kulüple kontratı sona eren Yasin Öztekin, Galatasaray'a veda edecek.
Galatasaray, Yasin Öztekin'i gönderecek mi?
Galatasaray kadrosunda gençleştirme aşısı yapıp yaş ortalamasını düşünmek isteyen Fatih Terim'in yeni sezon planlarında Yasin'e yer yok. Sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Yasin Öztekin ile Galatasaray devam etmeyecek.
Sarı kırmızılı kulüple olan kontratı biten ve Galatasaray'ın şu ana kadar yeni sözleşme adına adım atmadığı Yasin Öztekin için menajeri Ahmet Bulut görüşmelere başladı. Ahmet Bulut'u, Yasin Öztekin'i İspanya La Liga ekibi Alaves ve Nice Kulübüne önerdiği, bu iki ekibin de transferi değerlendirdiği öğrenildi.
Kulağı Fatih Terim'den gelecek haberde olan Yasin, Galatasaray'da kalmak istese de henüz adım atılmamasından ötürü ön görüşmeler yapıyor. (FutbolArena)
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