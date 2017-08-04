Galatasaray'da yabancılar "13" dedi! İşte yeni yolcular...

TFF kuralları gereği Süper Lig kulüpleri en fazla 14 yabancıya lisans çıkarabiliyor. Şu anda Galatasaray kadrosunda 13 yabancı var. İşte o isimler: Muslera, Maicon, Carole, Mariano, Linnes, Cavanda, Fernando, De Jong, Donk, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Gomis.
GİTME VAKTİ YAKLAŞIYOR
Galatasaray’ın yabancı sayısında azalmaya gitmek için bazı isimlerle yolları ayırması gerekiyor. Bu doğrultuda gözden çıkarılan Cavanda, De Jong ve Donk’tan kendilerine kulüp bulmaları isteniyor. Daha sonra sıranın Carole’e de gelebileceği belirlendi. (Fanatik)