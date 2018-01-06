Galatasaray'da tribünlere Fatih Terim zammı

Galatasaray’dan kombinelere müthiş zam. Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim’in oturmasıyla yeniden şampiyonluk havasına giren Sarı-Kırmızılılar’da, ikinci yarı kombineleri satışa sunuldu. En ucuz bilet 500 TL’den başlıyor, fiyatlar 2 bin 750 TL’ye kadar değişkenlik gösteriyor. Oysa sezon başında tüm ligi kapsıyan en ucuz kombine bileti 600 TL’ydi.

Aradaki fark, Fatih Terim etkisi olarak yorumlanıyor. Buna karşın taraftarın kombinelere olan ilgisi büyük. Terim geldikten sonra oynanan Göztepe maçında, Fenerbahçe derbisinin ardından sezonun en yüksek seyirci sayısına ulaşan Galatasaray’da, ikinci yarı karşılaşmalarının da dolu tribünlere karşı oynanması bekleniyor.

Cim Bom ligin ilk yarısında tribünlere en fazla taraftar çeken, en fazla Passolig kartı sattıran kulüp olarak da farkını ortaya koymuştu.