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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
24.06.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Galatasaray'da transferde son dakika sürprizi! Terim'in elindeki liste...

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Galatasaray'da transferde son dakika sürprizi! Terim'in elindeki liste...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fatih Terim ve ekibi bugün Florya'da bir araya geldi.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray yeni transferlere yoğunlaştı.

Geçen hafta Fatih Terim ve ekibi transfer gündemindeki isimleri konuşmak için Bodrum'da Terim'in villasında bir araya gelmişti. Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekip bu kez Florya Metin Oktay tesislerinde buluştu.

Hasan Şaş bu kez katıldı

Fatih Terim önderliğinde Hasan Şaş, Ümit Davala, Levent Şahin, Şükrü Hanedar, Necati Ateş ve Emre Utkucan da yer aldı.

Gerçekleştirilen toplantıda transferlerle ilgili son durum masaya yatırıldı. Toplantının ardından ekip poz verdi ve bu pozu Emre Utkucan sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekibin yüzünün gülmesi transferde işlerin yolunda gittiği şeklinde yorumlandı. Ayrıca Fatih Terim'in elindeki kağıtlar transfer listesi olarak yorumlandı.

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