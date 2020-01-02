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Haber Giriş: 02.01.2020 - 21:25,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da transfer zirvesi | Son dakika haberleri

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Galatasaray'da transfer zirvesi | Son dakika haberleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim, ara transfer dönemi çalışmaları için bir araya geldi.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sarı kırmızılı kulüp ara transfer dönemine Saracchi ve Onyekuru hamlesi ile hızlı bir giriş yaparken kadro planlaması, çalışmalar için bugün önemli bir görüşme gerçekleşti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bugün Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya gelen ikili kadro planlaması, takımdan ayrılacak oyuncuların son durumu ve takviye yapılacak mevkiiler, transferi gündemdeki oyuncuların son durumu ile alakalı son bilgileri masaya yatırıp fikir alışverişinde bulundu.

Galatasarayda transfer zirvesi | Son dakika haberleri

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