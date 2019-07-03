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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
03.07.2019 - 23:53, Son Güncelleme:

Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim ve ekibi...

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Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim ve ekibi...

Babel, Adem, Şener ve Jimmy’yi bedavaya alan, Ozornwafor’a için ise 300 bin Euro Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Scout Ekibi Şefi Emre Utkucan'ın yaptığı "İmparator ve askerleri için durmak yok" paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve ekibi, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmalara futbolculardan önce başlamıştı, bir toplantı daha gerçekleşti. Sarı-Kırmızılı kulüpte scout şefi olarak görev yapan Emre Utkucan, öğle saatlerinde tesislerden bir paylaşım yaparak, “İmparator ve askerleri için durmak yok” diye yazdı.

Utkucan’ın paylaştığı fotoğrafta kendisinin yanı sıra Fatih Terim, Şükrü Hanedar, Levent Şahin, Ümit Davala ve Hasan Şaş da vardı. Yönetimle transfer çalışmaları hakkında sürekli bilgi alışverişi içinde olan Sarı- Kırmızılılar, yeni sezon kadrosunu ince eleyip sık dokuyarak oluşturmaya çalışıyor.

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