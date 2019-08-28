Galatasaray'da transfer sürprizi! Falcao'nun arkadaşı...
Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Falcao'nun milli takımdan da arkadaşı sol bek Johan Mojica'yı kadrosuna katabilir.
Transfer döneminin bitimine günler kala Galatasaray'da sol bek için Johan Mojica ismi gündeme geldi. Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşı olan Mojica'nın takımı Girona'dan ayrılması bekleniyor.
Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra'nın haberine göre Mojica, transferin bitimine kısa süre kala Galatasaray ve Fransız ekibi Marsilya arasında tercih yapacak.
⚽️📰 El lateral izquierdo colombiano Johan Mojica (27) está a la espera de su salida del #Girona. En las últimas horas se decidirá su futuro entre #Marsella y #Galatasaray. pic.twitter.com/BV88dQZsHe— Pipe Sierra (@PipeSierraR) August 27, 2019
2017-18 sezonunda Girona'da 32 maça çıkan 27 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezon yaşadığı 8 aylık sakatlık süreci nedeniyle sadece 1 maçta takımı Girona'nın formasını giyebilmişti.
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