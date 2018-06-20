Galatasaray'da transfer! Milik geliyor...
Galatasaray Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda kulübü Napoli ile prensipte anlaştı. Sarı-Kırmızılı yönetim oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
BeIN Sports'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip Polonyalı futbolcuyu ikna etmesi durumunda imzayı attıracak! Galatasaray Yuto Nagatomo'nun transferi konusunda hem oyuncu hem de kulüple anlaşma sağlamıştı.
1.86 boyundaki Polonyalı forvet, şu anda Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Japonya karşısında 2-1 yenilen Polonya'da Milik 73 dakika forma giymişti.
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