Son dakika... Galatasaray'da Tolga ve Tarık kadro dışı
Galatasaray Kulübü'nün yapacağı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ve sözleşmesi sona eren Tarık Çamdal yer almıyor.
İşte Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama;
İsviçre kampı için kafilemizde yer alan oyuncuların listesi şu şekilde:
Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Bafetimbi Gomis, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Eren Derdiyok, Fernando Reges, Garry Rodrigues, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün.
FIFA Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı forması giydikten sonra turnuvanın ardından sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere başarılı bir ameliyat geçiren Younes Belhanda ile Dünya Kupası’nda ülkeleri Uruguay ve Japonya’yı temsil eden Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo, yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra takımımızdaki yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafilemize İsviçre’de katılacak.
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