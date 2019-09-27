Galatasaray'da Terim ve iki yardımcısı derbide de yok!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Terim ve iki yardımcısı derbide de yok!
GeriFutbol Galatasaray'da Terim ve iki yardımcısı derbide de yok!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
27.09.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Terim ve iki yardımcısı derbide de yok!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Terim ve iki yardımcısı derbide de yok!

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İki takım arasındaki derbi mücadelesi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports'dan naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligdeki ilk 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi alan ve 8 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 7. sırada bulunuyor.

- Belhanda forma bekliyor

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı maçta aldığı darbeyle çenesi kırılan Younes Belhanda, teknik heyetten forma bekleyecek.

Topla yapılan çalışmalarda maske takan Belhanda'nın bu şekilde oynamasında bir sakınca olmadığı açıklanmıştı.

- Terim ve iki yardımcısı derbide de yok

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde de tribünde yer alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç ceza alan ve cezası 3 karşılaşmaya inen Terim, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında takımın başında yer alamamıştı. Fenerbahçe maçında da tribünde bulunacak Terim, cezasını derbi maçıyla tamamlayacak.

Terim'in yanı sıra İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında rakip taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle PFDK tarafından 3 maç ceza alan yardımcı antrenör Ümit Davala'nın cezası da Fenerbahçe derbisiyle sonlanacak.

Geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir karşısında 8 maç men cezası alan yardımcı antrenör Hasan Şaş da yarınki mücadelede tribünde yer alacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçta geçen haftalarda olduğu gibi yardımcı antrenör Levent Şahin, takımın başında bulunacak.

- 12 oyuncu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak

Galatasaray'da 12 oyuncu Fenerbahçe derbisinde ilk kez oynamak için forma bekleyecek.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon transfer ettiği Adem Büyük, Emre Mor, Florin Andone, Jimmy Durmaz, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Radamel Falcao, Ryan Babel ve Steven Nzonzi, sarı-lacivertli rakiplerine karşı ilk kez oynamanın heyecanını yaşayacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Şener Özbayraklı ise görev alması halinde eski takımına karşı ilk kez oynayacak.

Geçen sezon devre arasında transfer edilen fakat cezaları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde görev alamayan Cristian Luyindama ile Marcao da ilk derbide oynamak için forma bekleyecek.

- Emre Akbaba'nın sakatlığı sürüyor

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Emre Akbaba, derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.

Koşulara başlayan Emre, geçen sezonki Çaykur Rizespor maçında sakatlanmıştı.

- Ömer Bayram sınırda

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Ömer Bayram, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında sarı kart gören Ömer, Fenerbahçe mücadelesinde de aynı durumla karşılaşırsa 7. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

- Muhtemel 11

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo (Ömer Bayram), Seri, Nzonzi, Feghouli, Belhanda (Lemina), Babel, Falcao muhtemel 11'le çıkması bekleniyor. 


iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Neymar Barcelona'da!
Galatasaray'da Terim ve iki yardımcısı derbide de yok!
TT Stadı, Galatasaray'ın kalesi! Son 38 lig maçında yenilgi yok...
Süper Lig'de derbi heyecanı! Yarın nefesler tutulacak...