Galatasaray'da Taylan Antalyalı kararı verildi
Galatasaray Yönetimi, Süper Lig ekiplerinin gözdesi olan Taylan Antalyalı’yı takımda tutma kararı aldı. Fatih Terim de, Taylan’a ikinci yarıda daha fazla şans vermek amacında.
Son haftalarda şans bulmaya başlayan Taylan Antalyalı’ya Anadolu’dan teklifler geliyor. Pek çok Süper Lig ekibi, devre arasında genç orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışıyor. Ancak Galatasaray Yönetimi, başarılı futbolcuyu takımda tutacak.
Teknik heyetten bu yönde bir rapor alan Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncuyu kesinlikle göndermeyecek. Fatih Terim de, Taylan’a ikinci yarıda daha fazla şans vermek amacında. (Fanatik)
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