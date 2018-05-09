Galatasaray'da Tarkan paniği
Malatya maçına akın etmesi beklenen G.Saray taraftarı sıkıntı yaşayabilir! Çünkü aynı gün aynı saatte Tarkan'ın Vadi İstanbul'da konser verecek olması trafik endişesi doğurdu..
Galatasaray’ın 12 Mayıs Cumartesi günü Yeni Malatya ile oynayacağı maçta, Türk Telekom Stadı’na en az 50 bin kişinin akın etmesi bekleniyor. Ancak aynı gün, stadın hemen yanındaki Vadi İstanbul’da Tarkan konseri var.
Galatasaray taraftarı stada geldiklerinde araçlarını Vadi İstanbul’un otoparkına bırakıyordu. İki etkinlik de saat 19.00’da başladığı için, çevrede büyük yoğunluk bekleniyor.
Maça gelecek olan taraftarlara araçsız gelmeleri ya da otoparkta yerlerini erken almaları konusunda uyarılar yapılıyor. (Sabah)
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