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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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10.04.2019 - 07:02, Son Güncelleme:

Galatasaray'da tarihi yüzleşme! 13:30'da...

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Galatasaray'da tarihi yüzleşme! 13:30'da...

Geçen ay yapılan ve idari yönden ibrasızlıkla sonuçlanan, ardından yargıya taşınan mali genel kurul sonrası, muhalefet ve yönetim ilk kez karşı karşıya geliyor. Divan toplantısı bugün saat 13.30’da başlıyor.

G.Saray’da bugün sert rüzgarların esmesi bekleniyor... Geçtiğimiz ay yapılan mali genel kurulda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in idari yönden ibra edilmemesiyle başlayan süreç, yargıya taşınmıştı.

Sarı-Kırmızılı yönetim, 20’ye yakın dava açarak, erken seçim kararıyla ilgili olarak tedbir kararı aldırmıştı. Bir an önce seçimin yapılmasını bekleyen muhalefet ise genel kurul sonrası ilk kez bugün yönetimle yüzleşecek.

Galatasaray’da Nisan ayı Divan Kurulu toplantısı, saat 13.30’da Türk Telekom Stadı’nda başlayacak. Sarı- Kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz, seçime gidilmesini bekleyen muhalif üyelerin karşısına çıkarak tüm sorulara cevap vermeye çalışacak.

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Galatasarayda tarihi yüzleşme 13:30da...

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