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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
02.04.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Galatasaray'da tarihi karar!

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Galatasaray'da tarihi karar!

Sarı-Kırmızılı camiada yargı süreci başlıyor...

Son yapılan genel kurulda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimini idari yönden ibra etmeyen üyeler, erken seçim kararını beklerken, konu mahkemeye taşındı. “Biz görevimizin başındayız” diyen Cengiz, avukat ve hukukçu ordusuyla birlikte hazırladığı raporlarla beraber dün mahkemeye başvurdu.

Sarı-Kırmızılı yönetimin hedefi, oylamanın yapıldığı genel kurulla ilgili tedbir kararı aldırmak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in bu hamlesine, muhalefet cephesinden de karşı hamle geliyor.

Eski başkanlardan Duygun Yarsuvat’ın önderliğindeki genel kurul üyelerinin, mevcut yönetime erken seçim kararı aldırmak amacıyla mahkemeye gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaraydan kayyum açıklaması
Galatasaray'dan 'kayyum' açıklaması
Kıraçtan telefon: Mahkemede sizin için şahitlik yaparım
Kıraç'tan telefon: Mahkemede sizin için şahitlik yaparım

Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal, sarı-kırmızılı camiadaki seçime dair bilgi verdi...

"23 Mayıs’a kadar da bir seçim yapılması gerekiyor"Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in 23 Nisan’a kadar tedbir kararı alması gerektiğini belirterek, "Tedbir kararını alamazsa, tüzüğümüz gereği seçim kararını almak zorunda. 23 Mayıs’a kadar da bir seçim yapılması gerekiyor. Tedbir kararı alırsa, görevine devam edecektir" dedi.
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Galatasarayda tarihi karar

 

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