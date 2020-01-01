Galatasaray'da takas planı! Diagne ve Cisse...

Sezon başında Brighton'dan Florin Andone'yi kiralayan Galatasaray, Rumen futbolcunun ağır bir sakatlık geçirmesi sonrasında ligin ikinci devresinde Radamel Falcao'nun yanına bir forvet arıyor.

Sarı-kırmızılı takımın, sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü Andone'un yerine bu sezon Süper Lig'de 15 maçta 12 gol atan Papiss Demba Cisse'yi gündemine aldığı öğrenildi.

Mustafa Cengiz ve yönetimi, sezon başında da transfer etmek istediği Senegalli futbolcu için tekrar Aytemiz Alanyaspor ile masaya oturacak.

Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cisse için Mbaye Diagne'yi 1.5 yıllığına Akdeniz ekibine kiralamayı teklif edecek.

Sezon başında Club Brugge'ye kiralanan Senegalli golcü, Belçika'da teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasında kiralık sözleşmesini feshederek Galatasaray'a dönmesi beklenen Diagne'nin Cisse'nin bonservisine karşılık Alanya'ya gönderilmesi bekleniyor.

34 yaşında olması Fatih Terim'in planlarına uymasa da anlaşma sağlanırsa Cisse yarım sezon denenecek ve sözleşmesine konulacak +1 yıllık opsiyon kullanılacak. (Sabah)

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