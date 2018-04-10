Galatasaray'da sürpriz ayrılık
Geçtiğimiz ay Cenk Ergün ve Ali Öğüdücü'nün ardından Medya ve İletişim Koordinatörü olarak görev yapan Murat Bereket'in görevine son verildi.
Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in göreve geldiği günden bu yana kulüpte birçok kez " Benim fotoğraflarımı neden resmi siteye sürekli koymuyorsun. Kulüp sitesinde benim resimlerimi kullanacaksınız. Deplasmana gidiyoruz. Önce benim fotoğraflarımı paylaşmanız gerekir"
diyerek çıkıştığı belirtildi.
Başkan Cengiz'indefalarca kez birçok kişinin içerisinde " Sen Dursun Özbek'in adamısın" ifadesi kullandığı Murat Bereket ile bugün yollar ayrıldı.
2 haftadır pasifize edilen, Galatasaray medyası ve camiası içinde sevilen, aynı zamanda genel kurul üyesi Murat Bereket'in kulüpten çıkışını ise bizzat başkan Cengiz'in istediği öğrenildi (FutbolArena)
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