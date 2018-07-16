Galatasaray'da stoperin bir numaralı adayı Adil Rami
Jason Denayer’de M.City engeline takılan Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki stoper Rami için Fransız kulübünü ikna edemezse rotayı Anderlecht’li 1.92’lik savunmacı Mbodji’ye çevirece
Belçikalı stoper Jason Denayer’i yeniden takıma kazandırmak isteyen ancak Manchester City’nin “Kiralama yok, satılık” cevabıyla karşılaşaan ve İngiliz kulübünü ikna edemeyen Galatasaray, alternatiflere yöneldi. Teknik direktör Fatih Terim’in bu bölgeye kaliteli bir stoper istemesi nedeniyle Sarı-Kırmızılılar listeye Marsilya’lı Adil Rami’yi aldı.
BORSERVİSİ 6 MİLYON
Fas Asıllı Fransız savunma oyuncusu Adil Rami’nin (32) kulübüyle 2021 haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Marsilya’ya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunan Galatasaray’ın bu oyuncu için 4 milyon euro’yu gözden çıkardığı belirtildi. Cim-Bom İsviçre kampı sonrası satılacak futbolculardan elde edilecek paranın bir bölümünü bu transfere kullanmayı planlıyor.
MBODJİ İKİ MEVKİDE OYNUYOR
Rami için Galatasaray’ın sunduğu şartları Marsilya kulübü kabul etmezse bu takdirde Aslan rotayı Anderlecht’in 1.90’lik Senegal’li stoperi Kara Mbdoji’ye rotayı çevirecek. 27 yaşındaki oyuncu hem stoper hem de ön liberoda görev yapabiliyor. Mbodji’nin bonservisi için Galatasaray 2 milyon euroluk bir teklifte bulundu ve beklemeye geçti. Anderlecht bu oyuncuyu Genk’ten 3 milyon euroya almıştı. (Star)
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