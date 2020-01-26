Galatasaray'da stoper için son aday: Lyanco Vojnovic | Transfer Haberleri
Kolombiyalı Jeison Murillo’nun son anda Celta Vigo ile anlaşması üzerine stoper transferine yönelik planları bozulan Galatasaray’a menajerler tarafından birçok alternatif sunuluyor.
Menajerlerin bu mevki için önerdiği son isim Torino’da forma giyen Lyanco Vojnovic oldu.
23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, genç ve düşük maliyetli olduğu için transfer gündemine alındı.
Ancak Lyanco’nun 6’sı bu sezon olmak üzere son 3 sezonda sadece 30 maçta forma giymiş olması handikap olarak görülüyor.
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