Galatasaray'da son transfer haberleri | Transferde önemli gelişmeler

Son sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sarı Kırmızılı ekip, gelecek sezonda mücadele edecek olan kadrosunu kurma çalışmalarına şimdiden başladı. Galatasaray'ın transfer çalışmaları hakkında spor basınında önemli iddialar var. İşte, gündemdeki Galatasaray transfer haberleri ve transferlerdeki son gelişmeler...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

FORVETE DÜNYA YILDIZI

Normal şartlar altında hücum hattına zaten 1 takviye yapacak olan Galatasaray’da, Gomis ayrılırsa planlar değişecek. Fransız santrforun Çin’e gitmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar forvete 2 transfer yapacak. Özellikle bunlardan biri Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir isim olacak. Menajerler tarafından Aslan’a önerilen Fernando Torres, gündemdeki yıldızlardan. İspanyol santrforun Atletico Madrid ile sözleşmesi bitti ve bonservisi elinde bulunuyor. 34 yaşındaki Torres; Liverpool, Chelsea, Milan ve Atletico Madrid gibi hep üst düzey takımlarda oynadı. İspanya Milli Takımı formasını da 110 kez terleten Torres, 38 gol attı.

Bu oyuncuyla ilgili teknik direktör Fatih Terim’in vereceği yanıt kilit rol oynayacak. Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Torres, geçen sezon çıktığı toplam 45 karşılaşmada 10 gol, 2 asistle oynadı. Galatasaray’ın radarına giren diğer üst düzey forvet de Carlos Bacca. Geçen sezonu Villarreal’de kiralık olarak geçiren 31 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, Milan’a geri döndü. Ancak İtalya’da mutlu olmayan Bacca, ayrılmayı düşünüyor. 2020’ye kadar mukavelesi bulunan Bacca, 1 sezonluğuna kiralanabilir. Galatasaray’da forvet konusundaki girişimler, Gomis’in durumu netleştikten sonra resmen başlayacak. Kiralık oynadığı Villarreal’de toplam 43 resmi maça çıkan Bacca, 18 gol attı. Kolombiyalı forvetin bonservisi Milan’da bulunuyor.

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, Gomis kalsa dahi mutlaka hücum bölgesine tamamlayıcı bir forvet alınması gerektiği görüşünde. İmparator’un beğendiği isimlerin başında Ahmed Musa geliyor. Devre arasında da gündeme gelen ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle kiralanamayan 25 yaşındaki Nijeryalı hücumcu, CSKA Moskova’ya gitmişti. Rus kulübüyle kiralık sözleşmesi biten ve kadroda tutulmak istenmesine rağmen önceki gün CSKA’ya veda eden Ahmed Musa, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların paylaşımlarını beğenerek heyecan yarattı. Cim Bom, hem kanatlarda hem de forvet arkasında görev yapan Ahmed Musa’yı Leicester’dan 1 sezon kiralamaya çok yakın. (Fanatik)

TRANSFERDE ŞOV BAŞLIYOR

Şampiyonluğun ardından kupanın keyfini çıkartan Galatasaray'da tatil sona erdi; Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı. UEFA'dan 78 milyon Euro'luk bütçe kopartan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda güçlü bir kadro oluşturmak için bugünden itibaren çalışmalara başladı. Öncelikli olarak forvet, forvet arkası ve ön libero transferi yapılması planlanırken Ahmed Musa, Giannelli Imbula ve Emre Mor isimleri öne çıktı.

CSKA'ya veda eden ve Galatasaraylı taraftarların kendisi için sosyal medyada 'kop gel' mesajlarına beğeni yapan Ahmed Musa'nın, menajeri aracılığıyla Cimbom'a "Evet" dediği belirtildi. Yönetim şu anda Musa'nın bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile pazarlık masasında... Bu hafta içinde bu anlaşmanın resmiyete dökülmesi ve Leicester ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun kiralanmasına kesin gözle bakılıyor. Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupası için Rusya'da bulunan Musa, "Galatasaray'a gel" ve "Havaalanında seni bekliyoruz. Hazır mısın?" tweet'lerini beğendi.

Galatasaray yönetimi, Fransız orta alan oyuncusu Giannelli İmbula'nın transferinde de önemli mesafe kat etti. Stoke City ile kiralama konusunda anlaşmanın sağlandığı ve İmbula ile görüşmelerin de bugünden itibaren yeniden başlayacağı bildirildi. 25 yaşındaki İmbula, geçen sezon İgor Tudor'un transferde öncelikli hedefiydi. Fakat Stoke City teklifi kabul etmeyince yönetim de Osmanlıspor'dan Badou Ndiaye'yi kadrosunu katmıştı.

Celta Vigo'nun geçen sezon 14 milyon euro'ya aldığı Emre Mor, İspanya'da hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray cephesi, Fatih Terim'in Milli Takım'a kazandırdığı genç yıldızın transferine bütçe ayırmadı. Ancak oyuncunun talibinin olmadığının ortaya çıkmasının ardından yeniden gündeme alındı. Emre hem Terim hem de Şampiyonlar Ligi faktörüyle G.Saray'a kiralık gelmeye hazır. Geriye Celta Vigo'nun "Tamam" demesi kalıyor.

BAŞKANA REST ÇEKTİ! 'BIRAKIN GİDEYİM'

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla devlerin listesine giren Emre Akbaba, kulübü Alanyaspor ile gemileri yaktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kadrosuna katmayı hedeflediği yıldız futbolcu, 2021 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu kulübüne rest çekti. Galatasaray'a gitmek istediğini her fırsatta Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na ileten 25 yaşındaki orta saha, son görüşmesinde net ifadeler kullandı.

Çocukluk hayali olan sarı-kırmızılı formayı giymek istediğinin altını çizen milli futbolcu, "Beni ya şimdi satın ya da ocak ayında Galatasaray'a imza atarım. Gelecek sezon sonunda sözleşme yenilemeyeceğimi de bilin" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılılar, kulübüyle 2019 haziranda mukavelesi sona erecek Emre Akbaba için ısrarcı davranırken, Alanyaspor ise 6 milyon euro bonservis bedelinde diretiyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği 10 numaranın da imza atmaya hazır olması Galatasaray'ın bu transferde elini güçlendiriyor. Yönetimin, Emre Akbaba'ya karşı Eren Albayrak ve Tolga Ciğerci gibi isimleri de takasta kullanmak istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 32 Süper Lig maçında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 14 kez rakip fileleri havalandırdı, 9 da asist yaptı.