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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
03.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray'da son karar Mangala!

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Galatasaray'da son karar Mangala!

Savunmasını sağlama almak isteyen sarı kırmızılılar, Manchester City’de forma şansı bulamayan Eliaquim Mangala için görüşmelere başladı. İngiliz kulübü ile iyi ilişkileri olan başkan Cengiz, transferi çözmeye çalışıyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna 2 stoper takviyesi birden yapmak isteyen Galatasaray’ın 1 numaralı gözdesi netleşti. Maicon’un performansındaki düşüş ve aldığı teklifler sonrasında Brezilyalı stoperle yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Manchester
City’de forma giyen Eliaquim Mangala’ya talip oldu. Listede birçok ismin ve menajerler tarafından birçok oyuncun bulunmasına karşın Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcılarının seçiminin, dört sezondu City’nin kadrosunda yer alan Fransız stoper olduğu ortaya çıktı.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Galatasaray kadrosunda sol ayaklı bir stoperin bulunmaması nedeniyle teknik heyetin tercihi solak bir savunmacı oldu. Ve sol ayaklı Mangala hem bu yönü, hem defans hattına liderlik yapabilecek potansiyeli ve yaşı ile Galatasaray’ın birinci tercihi haline geldi. Sarı kırmızılı kulüp 27 yaşındaki Fransız stoperi kadrosuna katmak için girişimlerine başlarken, geçtiğimiz ay Manchester’a giderek City kulübü ile stratejik ortaklık adına görüşen başkan Mustafa Cengiz’in ikili ilişkilerini kullanarak bu transferi çözmeye çalıştığı öğrenildi.

5 AYLIĞINA KİRALAMA FORMÜLÜ

Sarı kırmızılılar, Fransız stoperi 5 aylığına kiralamak istediğini belirtirken, İngilizler teklifi kabul ederse, Fransız stoperin sözleşmesini 1 yıl uzatıp sarı kırmızılı kulübe kiralayacak. Galatasaray iki sezon önce de Mangala’ya talip olmuş ancak oyuncu tercih hakkını Valencia’dan yana kullanmıştı. Mangala, Galatasaray’da forma giyen eski takım arkadaşı Fernando ile birlikte Porto’da yıldızını parlatmış ve Ağustos 2014’te Manchester City Kulübüne tam 30.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

KORAY DURKAL: GALATASARAY DOĞRU ADRES

Guardiola’nın Manchester City’nin başına geçmesine kadar takımın değişmez isimlerinden biriydi. Ancak Guardiola’nın kendi sistemine uygun bulmadığı Mangala; Otamendi, Stones, Laporte ve Kompany gibi isimlerin arasında kaybolup gitti. Valencia’daki kiralık döneminde oldukça istikrarlıydı. Bir sonraki sezon Everton’a gitse de fazla forma şansı bulamadı. Mangala, Türkiye gibi sert bir lig için son derece iyi bir fiziğe sahip ancak oyun disiplininden çabuk kopması en zayıf yönü. Yine de Galatasaray kendini yeniden bulması için en doğru adres.

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