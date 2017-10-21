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Galatasaray'da son karar! 11. forma da belli oldu

Igor Tudor, derbi öncesi son kararını verdi... İşte, F.Bahçe maçı ilk 11'i...

Hürriyet Haber
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Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Tolga Ciğerci'nin iyileşmesi Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor'u sevindirdi.

Hırvat hoca yetişmeme ihtimaline karşılık Rodrigues ve Selçuk İnan arasında kararsızdı. Ancak sezona müthiş başlayan ve 5 gol atan Tolga'nın dönüşüyle rahatladı. Tudor, Tolga'yı direkt 11'e yazacak. Karabük ve Konya maçlarını kaçıran Tolga'nın yokluğu özellikle rakip hücumlarda fazlasıyla hissedilmişti.

İşte, Galatasaray'ın derbi 11'i... Muslera - Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici - Tolga, Fernando - Ndiaye, Belhanda, Feghouli - Gomis (Fotomaç)

Fenerbahçedevderbiıgor tudorilk 11
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