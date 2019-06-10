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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Galatasaray'da son dakika transferi: Lacina Traore açıkladı
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Futbol
10.06.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

Galatasaray'da son dakika transferi: Lacina Traore açıkladı

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Galatasaray'da son dakika transferi: Lacina Traore açıkladı

Transferde son dakika gelişmesi... Kariyerinde daha önce Monaco, Everton ve CSKA Moskova gibi önemli kulüplerde forma giyen ve bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra Şubat ayında Macar ekibi Ujpest'e imza atan Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore, Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını açıkladı

Kariyerinde daha önce Monaco, Everton ve CSKA Moskova gibi önemli kulüplerde forma giyen ve bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra Şubat ayında ayında Macar ekibi Ujpest'e imza atan Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'den gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

29 yaşındaki tecrübeli santrfor, Fransa'da yayım yapan Foot Mercato adlı internet sitesine verdiği röportajda Sarı Kırmızılılar'ın kendisine transfer teklifinde bulunduğunu söylerken şunları dile getirdi:

"Galatasaray, devre arasında beni istedi. Ancak son dakikada tercihlerini Kostas Mitroglou'ndan yana kullandılar. Zira Olimpik Marsilya, Mitroglou'nun maaşının önemli bir kısmını üstlenmeyi kabul etti. Transferim gerçekleşmeyince ben de boşta kaldım ve maç ritmimi kazanabilmek adına Ujpest ile sözleşme imzaladım. Lens, benim hayallerimdeki kulüp. Oraya ikinci ligde olsalar bile giderim. Kulübün tarihini ve taraftarlarını çok iyi biliyorum. Rigobert Song vaşta olmak üzere pek çok Afrikalı orada forma giydi. Bu yüzden Lens, benim için çok özel ve Afrika'da da yakından takip ediliyor. Açıkçası bu durum, içimde bir ukde olarak kaldı."

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