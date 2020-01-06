Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Aslan'da bir imza daha...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken sarı kırmızılıların hız sorununa çözüm olacak ikinci futbolcu da belli oldu...

Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Eskişehirspor'un Nijeryalı yıldızı Jesse Sekidika'yı renklerina katıyor. Teknik direktör Fatih Terim de Sekidika ismine onay verdi.

“Futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapmalıyız” diyen tecrübeli teknik adam transfer şartlarını da öğrendikten sonra Nijeryalı için bir an önce harekete geçilmesini istedi. Yönetim de hem yaşı, hem yeteneği, hem de uygun maliyeti nedeniyle Sekidika’ya imza attırmak için mesai harcamaya başladı.





Eskişehir'e 650 bin TL'lik teklif

Eskişehir ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jesse Sekidika’nın 70 bin Euro alacağı ödenmediği için resmi başvurularını yaparak fesih hakkına sahip olduğu ancak bu hakkını henüz devreye sokmadığı belirtildi. Eskişehirspor’dan ayrılık kararı alan ve şu an Nijerya’da bulunan Sekidika’nın 6 hafta önce sözleşme fesih hakkı kazandığı ortaya çıktı. Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Göztepe’nin de 23 yaşındaki kanat oyuncusunu istediği ve ilgilendiği öğrenilirken Sarı kırmızılılar Eskişehirspor’a 100 bin Euro yani 650 bin TL teklif etti. Ayrıca Sekidika’ya da sözleşme önerilirken, 23 yaşındaki oyuncunun yanıtı bekleniyor.

Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Jesse Sekidika hakkında, "Ben onlara 'gitme, dur' diyemem. Çünkü futbol belli bir yaşta oynanan bir oyun ve süreç de kısa. Bu süreçte geleceklerini garantilemek için, gelecek kaygılarını ortadan kaldırmak için ellerine geçen fırsatları kullanmak onların en doğal hakkı" ifadelerini kullanmıştı.