Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Belhanda yeni sezonda...
Galatasaray'da transfer gelişmesi... Faslı futbolcu Belhanda için sarı kırmızılı kulübe resmi teklif yapıldı...
Suudi Arabistan kulüpleri, Belhanda aşkından vazgeçmiyor. Son olarak Faslı futbolcu için adı açıklanmayan bir kulübün devreye girerek Galatasaray’a teklif götürdüğü ortaya çıktı.
Teknik patron Fatih Terim’in ise bu teklifi geri çevirdiği ve Belhanda ile yeni sezonda da yola devam etmek istediği öğrenildi.
Belhanda da kariyerine Galatasaray formasıyla devam etmek istiyor.
Falcao adım adım Galatasaray'a;
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