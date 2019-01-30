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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.01.2019 - 20:48, Son Güncelleme:

Galatasaray'da son dakika! Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi

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Galatasaray'da son dakika! Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da transfer listesine konulan Serdar Aziz'in akıbeti belli oldu. Alacaklarından vazgeçen milli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Başarılı stoper Fenerbahçe'ye imza atacak.

1,8 milyon Euro alacağından vazgeçen Serdar Aziz cephesi, 800 bin Euro daha üzerine koydu. Böylelikle Serdar Aziz'in sözleşmesi 2,6 milyon Euro tasarrufla fesh edildi.

Serdar Aziz'in yakın zamanda Fenerbahçe ile görüşmelere başlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların yakın bir zamanda Diagne transferi gibi bu gelişmeyi de duyurması bekleniyor.

KULÜP BİNASINA GİTTİ

Galatasaray ile yollarını ayıran başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, akşam saatlerinde Fenerbahçe ile masaya oturmak için menajeriyle birlikte kulüp binasına gitti. 

Fenerbahçe, Serdar Aziz transferini bitirmek üzere... Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz, menajeriyle birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Burada Başkan Ali Koç ile bir araya gelen tecrübeli oyuncunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 

 

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