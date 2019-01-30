Galatasaray'da son dakika! Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi
Galatasaray'da transfer listesine konulan Serdar Aziz'in akıbeti belli oldu. Alacaklarından vazgeçen milli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Başarılı stoper Fenerbahçe'ye imza atacak.
1,8 milyon Euro alacağından vazgeçen Serdar Aziz cephesi, 800 bin Euro daha üzerine koydu. Böylelikle Serdar Aziz'in sözleşmesi 2,6 milyon Euro tasarrufla fesh edildi.
Serdar Aziz'in yakın zamanda Fenerbahçe ile görüşmelere başlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların yakın bir zamanda Diagne transferi gibi bu gelişmeyi de duyurması bekleniyor.
KULÜP BİNASINA GİTTİ
Galatasaray ile yollarını ayıran başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, akşam saatlerinde Fenerbahçe ile masaya oturmak için menajeriyle birlikte kulüp binasına gitti.
Fenerbahçe, Serdar Aziz transferini bitirmek üzere... Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz, menajeriyle birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Burada Başkan Ali Koç ile bir araya gelen tecrübeli oyuncunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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