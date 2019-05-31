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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
31.05.2019 - 22:59, Son Güncelleme:

Galatasaray'da son dakika! Selçuk İnan 500 bin euroya tamam dedi

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Galatasaray'da son dakika! Selçuk İnan 500 bin euroya tamam dedi

Galatasaray, tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan'la yeniden anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu 2.9 milyon euro civarı olan yıllık ücretini 500 bin euroya indirmeyi kabul etti.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren futbolcular arasında yer alan Selçuk İnan’ın durumu netleşti. 34 yaşındaki futbolcu 1 yıl daha takımda kalacak. Teknik direktör Fatih Terim ve yönetim kurulunun aldığı ortak karar doğrultusunda Selçuk İnan gelecek sezon takıma hem ağabeylik hem de kaptanlık yapmaya devam edecek.

Sarı kırmızılı yöneticilerin, “Galatasaray’da bir yıl daha kalmanı istiyoruz ancak ücretinde indirim yapman gerekli” dediği tecrübeli futbolcu, “Seve seve, düşünmeden imza atarım” cevabını verdi.

Galatasaray yönetimi, bu sezon 2 milyon 850 bin Euro garanti paraya oynayan Selçuk İnan’a 500 bin Euro garanti ve maç başı ücret teklif etmeye hazırlanıyor.

Bu sezon 35 maçta forma şansı bulan Selçuk, 2 gol atıp, 3 asist yaptı. 2011 yılında Trabzonspor ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak Galatasaray’a gelen milli futbolcu, burada 5 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa kazandı.

Galatasaray'ın transfer hedefindeki Vedat Muriqi;

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