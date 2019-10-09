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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
09.10.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

Galatasaray'da son dakika: Onyekuru bombası patlıyor...

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Galatasaray'da transferde son dakika gelişmesi... Sarı kırmızılılar Falcao’dan sonra bir kez daha Monaco’nun kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kanatlarda oyuncu eksilten bir isim arayan Galatasaray, eski yıldızını bitiriyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten yönetim Onyekuru ile görüşüp onay aldıktan sonra operasyona resmen başlayacak.

Galatasaray'da Henry Onyekuru operasyonu resmen başlıyor... Teknik patron Fatih Terim’in, takımdaki hız, tempo ve üretkenlik sorununu çözmek üzere, eski oyuncusunu ısrarla işaret etmesinin ardından yönetim de kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı futbolcuyu devre arasında kiralayabilmek adına önümüzdeki günlerde Monaco’ya temsilci yollamaya karar verdi.

Sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Monaco’da istediği süreyi alamayan 22 yaşındaki futbolcu da Galatasaray’a tekrar dönme fikrine çok sıcak bakıyor. Hatta Sarı- Kırmızılı yöneticilerin bu konuda önce Onyekuru ile görüşüp onay aldıktan sonra operasyonu başlattığı da gelen haberler arasında.

Yönetim buzları eritecek

Fatih hocanın çok istediği Onyekuru transferinin gerçekleşmesi, kulüp içinde de önemli bir hamle anlamı taşıyor. Son günlerde medya üzerinden yaşanan atışmaların ardından, başkan Mustafa Cengiz’le teknik direktör Fatih Terim arasındaki buzların, bu transferle beraber tamamen erimesi bekleniyor. Ayrıca bu operasyon, yaklaşık 2 ay süren Falcao transferi sonrası, Monaco ve Galatasaray yönetimlerinin tekrar karşı karşıya gelmesi anlamı taşıyor.

Galatasarayda son dakika: Onyekuru bombası patlıyor...

 

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