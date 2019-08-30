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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
30.08.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Galatasaray'da son dakika! Falcao'da imza çok yakın... | Transfer Haberleri

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Transferde sıcak gelişme... Galatasaray ile anlaşan Kolombiyalı yıldız Monaco'ya rest çekti. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, İdari Menajer Şükrü Hanedar ve menajer Ahmet Bulut ile bir araya geldi ve Falcao ile son gelişmeleri masaya yatırdı.

Bonservisi için 5 milyon Euro istenmesi nedeniyle transferi gerçekleşemeyen Kolombiyalı, Monaco yöneticileriyle son kez konuşup izin istedi. Falcao’yu para vermeden almayı planlayan G.Saray yönetimi de 3 maddelik formül sundu.

G.SARAY’ın 1.5 aydır kadrosuna katmaya çalıştığı Falcao’nun transferinde dün önemli gelişmeler yaşandı. Kolombiyalı, önce bonservisi için 5 milyon Euro isteyen Monaco ile bir araya geldi, ardından soluğu G.Saray heyetinin yanında aldı. Monaco ile görüşen Falcao, “G.Saray’la anlaştım. Artık burada oynamayı düşünmüyorum. Geçen yıl fiyatımda indirime gidersem bu sezon bir kulüple anlaşırsam transferime izin vereceğinizi söylemiştiniz. Sözümde durdum, şimdi sıra sizde. Kalırsam hem ben hem de Monaco Kulübü zarar görecek” dedi.

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Transferin bugün bitmesi bekleniyor

FALCAO ardından soluğu G.Saray yöneticilerinin yanında aldı. Falcao, Le Meridien Otel’de 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, İdari Menajer Şükrü Hanedar ve menajer Ahmet Bulut ile bir araya geldi. Heyet ile Falcao, son gelişmeleri masaya yatırdı. G.Saray bonservis bedeli için de yeni bir formül sundu.

UEFA’nın ‘al-sat’ dengesinde eksi bakiyede oldukları için Falcao transferini para vermeden çözmeye çalışan Aslan’ın
formülü şöyle:

1-) Oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay.

2-) Devler Ligi’nde çeyrek finale kalınması halinde 1.5 milyon Euro.

3-) Geliri Monaco’ya verilmek üzere bir hazırlık maçı. Monaco bu formüle yeşil ışık yaktı. ‘Al-sat’ dengesi eksi bakiyede kalacak olsa da yeni bir bonservis ödenmeyeceği için de Falcao Devler Ligi’nde oynayabilecek. Transferin bugün sonuçlanması bekleniyor.

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