Galatasaray'da son dakika! Emre Akbaba'nın lisansı çıkartıldı
Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen yıldız futbolcu Emre Akbaba'nın lisansı çıkartıldı.
Geçen sezonun 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı için sözleşmesi dondurulan Emre Akbaba'nın lisansı yeniden çıkarıldı.
27 yaşındaki yıldız futbolcu sezonun ikinci yarısında forma giyebilecek.
Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle