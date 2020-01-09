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GeriFutbol Galatasaray'da son dakika! Emre Akbaba'nın lisansı çıkartıldı
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Futbol
Haber Giriş: 09.01.2020 - 17:08,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da son dakika! Emre Akbaba'nın lisansı çıkartıldı

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Galatasaray'da son dakika! Emre Akbaba'nın lisansı çıkartıldı

Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen yıldız futbolcu Emre Akbaba'nın lisansı çıkartıldı.

Geçen sezonun 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı için sözleşmesi dondurulan Emre Akbaba'nın lisansı yeniden çıkarıldı.

27 yaşındaki yıldız futbolcu sezonun ikinci yarısında forma giyebilecek.

Galatasarayda son dakika Emre Akbabanın lisansı çıkartıldı

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