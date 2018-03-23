Galatasaray'da sol bek transferi için son aday Bayern Münih'ten!
Yaz transfer döneminde önceliğini sol bek mevkiine veren Galatasaray'ın Juan Bernat'ın peşine düştüğü iddia edildi.
Almanların ünlü spor gazetesi Kicker'in haberine göre Bayern Münih'in önümüzdeki yaz elinden çıkarmak istediği sol bek için Sarı Kırmızılı yönetim de devreye girdi.
Haberde sözleşmesi 2018 yazında bitecek olan 25 yaşındaki İspanyol sol bekle sezon sonunda yolların ayrılması düşünüldüğü kaydedilirken oyuncunun en ciddi taliplerinden birinin de Galatasaray olduğu yazıldı.
Öte yandan Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük rakibinin ise İspanyol devi Atletico Madrid olduğu öğrenildi. Oyuncu, devre arasında da Cim Bom'un gündemine gelmişti.
(Fanatik)
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