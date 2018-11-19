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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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19.11.2018 - 12:33, Son Güncelleme:

Galatasaray'da şok üstüne şok! Yıldız futbolcu 6 hafta yok...

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Galatasaray'da şok üstüne şok! Yıldız futbolcu 6 hafta yok...

Milli takımda adalesinden sakatlanan Younes Belhanda, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Younes Belhanda'nın ise 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana kuvvet adaptasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra topla pas destek çalışması yapıldı. Ana bölümde sınırlı alanda dörde dört oyunsal formda dayanıklılık oyunu oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Galatasarayda şok üstüne şok Yıldız futbolcu 6 hafta yok...

BELHANDA 6 HAFTA YOK 
Sarı-kırmızılılarda Fernando Reges, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken, Eren Derdiyok ve Yuto Nagatomo ise kendileri için hazırlanan program dahilinde takım antrenörleri eşliğinde sahada bireysel bir adaptasyon çalışması gerçekleştirdi. Fas Milli Takımı’nın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan Younes Belhanda’nın yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildi. Belhanda'nın yaklaşık 6 hafta sürmesi planlanan tedavi programına da başlandı.

Türkiye Milli Takımı’nın İsveç ile oynadığı maç öncesi kasıkta zorlanma hisseden Serdar Aziz’in de tedavisine başlandı. Başarılı futbolcunun durumu perşembe günkü yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek. 

 

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