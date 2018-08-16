Galatasaray'da şok sakatlık! Rodrigues...
Galatasaray'ın yıldız ismi Garry Rodrigues, bugün yapılan idmanda sakatlandı. Yıldız oyucunun arka adalesinde kanama ve zorlanma tespit edildi. Oyuncunun üç hafta forma giyemeyeceği öğrenildi
Galatasaray resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
Dün yapılan antrenmanın son bölümünde sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Garry Rodrigues'in bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası ilgili bölgede ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
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