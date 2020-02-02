Galatasaray'da Sofiane Feghouli: "Hepimiz çok iyiyiz, mutluyuz"

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da takımının son iki golünü atan Sofiane Feghouli, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Maçı değerlendiren Feghouli, "Elhamdülillah, çok mutluyum. Tüm takım adına çok mutluyum. Mariano'yu, Henry'yi gördük bu akşam, umarım sezon sonuna kadar sakatlıklar olmaz. Hepimiz çok iyi oynuyoruz. Maçları gördüğünüz gibi birer birer kazanmaya devam ediyoruz. Umarım sezon sonunda şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

Emre Akbaba'nın performansı hakkında da yorum yapan Feghouli, "Emre Akbaba kollektif anlamda oyunumuza katkı sağlıyor. Çok istekli, taktiksel olarak çok işimize yarıyor. Şimdi biraz dinlenip kupaya hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Galatasaray'ın sağ beki Mariano ise "Sadece kendi performansımdan değil, takımın performansından memnunum. Bireysel olarak hepimiz elimizden geleni yapıyoruz ve bu da takım oyununa yansıyor. Kendi oyunumdan çok, 3 puan aldığımız için mutluyum. Hedefimiz şampiyonluk, her maç bizim için final. Her maç kazanarak lidere yaklaşmak ve bir yerde şampiyonluğu almak istiyoruz. 2 sezondur bunu başardık, bu sene de amacımız bu" şeklinde konuştu.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın