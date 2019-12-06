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Futbol
06.12.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Galatasaray'da sıra Rodriguez'de!

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Galatasaray'da sıra Rodriguez'de!

Galatasaray, ara transfer döneminde en az 3 transfer yapacak. Sol bek için Milan'dan Ricardo Rodriguez'le görüşmeler devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şok Tuzlaspor yenilgisi Galatasaray'da taşları yerinden oynattı. Sarı-kırmızılı takımda Ocak ayında operasyon kaçınılmaz oldu.

Sol bek için Milan'dan Ricardo Rodriguez'le görüşmeler devam ediyor. Orta sahaya ilk aday Sivasspor'dan Mert Hakan.

Henry Onyekuru da Monaco'dan 1,5 yıllığına kiralanacak. (Sabah)

Galatasarayda sıra Rodriguezde

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