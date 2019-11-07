Galatasaray'da sınıfı geçen tek adam: Mario Lemina
Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Real Madrid maçının ardından ağır eleştirilere maruz kalmayan tek isim oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 gibi tarihi bir skorla mağlup olan Galatasaray'da taraftarın tepki göstermediği tek isim Mario Lemina oldu.
Sahadaki oyuncuların ruhsuzluğundan şikayet eden sarı kırmızılı taraftarlar, sahada savaşan tek ismin 26 yaşındaki futbolcu olduğu görüşünde birleşti.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Maç Real Madrid ile Lemina arasında oynanıyor sanki, Maçta tek oynamak isteyen Lemina, Lemina'dan başka mücadele eden yok." ifadeleri kullandı.
Whoscored verilene göre de; 6'şar reytingli Lemina ve Marcao, maça ilk 11'de başlayan sarı kırmızılı futbolcular arasında en yüksek puana sahip iki futbolcu öne çıktı.
Gabonlu futbolcu, Beşiktaş derbisinin ardından Çaykur Rizespor maçında da oynadığı futbolla göz doldurup, takım arkadaşlarından övgüler almıştı.
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