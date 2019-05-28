Galatasaray'da Sinan Gümüş devri bitti! Eşyalarını toplayıp...
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı. Şampiyonluk kutlamasına katılmayan Sinan'ın evinin eşyalarını toplayarak Türkiye'den ayrıldığı ifade ediliyor.
5 sezon önce Stuttgart 2'den 250 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrıldı.
Şampiyonluk kutlamasına Fatih Terim'den izin alarak katılmadığı belirtilen oyuncu İstanbul'daki evini boşaltarak ülkesine gitti.
Galatasaray, 900 bin Euro'dan yeni sözleşme teklif etmiş ancak Sinan Gümüş rakamı az bulduğu için kabul etmemişti.
Bu sezon toplam 30 maçta şans bulan hücum oyuncusu 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Sinan Gümüş'ün adı bir süredir Serie A ekibi Geneo ve Fenerbahçe ile anılıyordu.
İsmi Galatasaray ile anılan Monacolu Radamel Falcao, sezonu 16 golle tamamladı...
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