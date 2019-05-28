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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Sinan Gümüş devri bitti! Eşyalarını toplayıp...

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Galatasaray'da Sinan Gümüş devri bitti! Eşyalarını toplayıp...

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı. Şampiyonluk kutlamasına katılmayan Sinan'ın evinin eşyalarını toplayarak Türkiye'den ayrıldığı ifade ediliyor.

5 sezon önce Stuttgart 2'den 250 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrıldı.

Şampiyonluk kutlamasına Fatih Terim'den izin alarak katılmadığı belirtilen oyuncu İstanbul'daki evini boşaltarak ülkesine gitti.

Galatasaray, 900 bin Euro'dan yeni sözleşme teklif etmiş ancak Sinan Gümüş rakamı az bulduğu için kabul etmemişti.

Bu sezon toplam 30 maçta şans bulan hücum oyuncusu 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Sinan Gümüş'ün adı bir süredir Serie A ekibi Geneo ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

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Galatasarayda Sinan Gümüş devri bitti Eşyalarını toplayıp...

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