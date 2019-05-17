Galatasaray'da Sinan Gümüş antrenmanı yarıda bıraktı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık tutuldu.
Antrenmandan önce tesis çalışanları, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan sarı-kırmızılıları saha kenarına çağırarak, tezahüratlarla alkışladı.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın takip ettiği antrenmanda keyifli oldukları gözlenen futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
İdmanda sağ baldırında ağrı hisseden Sinan Gümüş, çalışmayı yarıda bıraktı.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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