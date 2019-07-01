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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
01.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'da sıfır sıkıntı

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Galatasaray'da sıfır sıkıntı

Yönetim son 2 haftada futbolcularına 15 milyon Euro'luk ödeme yaptı.

Sezon bitiminde “Temmuz ayına kadar alacaklarınız hesabınızda olacak” diyen G.Saray yönetimi sözünü tuttu. Yabancı futbolculara hiç borç kalmazken, yerlilerin kalan prim ve hak edişleri de bu hafta içerisinde hesaplarına yatırılacak.

TRANSFER çalışmalarına hız veren Galatasaray, geride kalan sezondaki 22.şampiyonluğun mimarlarını da unutmadı. Futbolcuların sözleşmelerinden doğan haklarını ödemekte büyük titizlik gösteren sarı kırmızılı yönetim, sarı kırmızılı oyunculara son 2 haftada 15 milyon Euro’luk ödeme yaptı. Geçen hafta kadrosunu Ryan Babel, Adem Büyük ve James Ozornwafor ile güçlendirirken önemli bir maddi yükün altına giren Galatasaray bununla beraber sezon bitiminde oyuncularına verdiği, “Temmuz ayına kadar alacaklarınız hesabınızda olacak” sözünü yerine getirmiş oldu.

Ekstradan 9 milyon Euro ödendi

YÖNETİM tarafından geçtiğimiz hafta içinde de ilave 9 milyon Euro’luk ödeme yapıldı. Böylece Galatasaray, yabancı futbolcularının 2018-19 sezonundan tüm alacaklarını ve hak ettiği primlerin tamamını hesaplarına yatırdı. Böylece yabancı oyunculara hiç borç kalmazken yönetimin yerli oyunculara da kalan prim ve hak edişlerinin bu hafta içinde ödeyeceği öğrenildi. Sarı kırmızılılar, böylelikle UEFA’ya göndermesi gereken borçsuzluk kağıdını da hiç sorun yaşamadan sağladı. Bu sayede kulüp, transfer dönemini sıkıntı yaşamadan atlatmış olacak.

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